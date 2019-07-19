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На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению сил

19.07.2019 / 16:52
В Минске 17 июля достигнута договоренность об осуществлении работ по разведению сил на тех трех участках линии разграничения на Донбассе, по которым была достигнута договоренность осенью 2016 года

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Роман Безсмертный.

"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - сказал он на брифинге в четверг, 18 июля.

Источник 

Донбасс, разведение сил, Безсмертный
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