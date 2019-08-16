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Безсмертный рассказал, что предлагал Данилюку до увольнения

16.08.2019 / 14:52
Роман Безсмертный, который до недавних пор представлял Украину в подгруппе Трехсторонней контактной группы, имел одну встречу с Зеленским после возвращения в "минский процесс", а перед увольнением не говорил.

Об этом идет речь в интервью Романа Безсмертного BBC.

Прямая речь: "Я узнал об указе (о назначении) из СМИ... Если бы не приближение 17 июля очередной встречи в Минске, то понятно, что я бы сказал "нет" и все. Но представьте себе, по плану проходят переговоры, а представителя от Украины нет. Это некрасиво, и поэтому я решил согласиться.

...Когда я вернулся, то произошла встреча и разговор с президентом, где мы, как мне показалось, друг друга услышали. Мне было приятно, поскольку я увидел его желание сформировать ответ на вопрос. Это первое. И второе – я почувствовал у него желание разобраться в ситуации и все это отработать организационно".

Это была единственная встреча с Зеленским, которая длилась до часа. На встрече были Леонид Кучма, Вадим Пристайко и Руслан Демченко.

"Мы обсудили текущие вопросы, вопросы стратегии, тактики... Речь шла о конкретных задачах – и все, что мы обсуждали во время первой встречи, было достигнуто. И там, где надо было сдержать, и по тем позициям, где нужно было продвинуться, – мы это сделали. В этом отношении ставка президента на социально-гуманитарный блок абсолютно правильная", – отметил Безсмертный.

По его мнению, 6 августа Кремль организовал провокацию, чтобы нанести удар по Зеленскому, – а решение уволить Безсмертного свидетельствует, что украинский президент не понял, что произошло.

Безсмертный рассказал о 6 августа: "Я зашел к секретарю Совбеза в 12:30 и еще не знал обо всех событиях этого дня. Он (Александр Данилюк) пришел от президента, где обсуждалась эта ситуация, и на нем лица не было. Мы поговорили 30 минут и я понял, что дальше говорить нет смысла, потому что он меня не слышит.

А когда я вышел от него, то первое, что прочитал, – его сообщение (что "грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания" – ред.). Я тут же набрал людей из его окружения и сказал: что вы делаете? Надо немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ, реагировать.

Второе – надо заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это. Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликту.

И сказал о том, что надо делать: перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти... Далее перекрыть коммуникации, потому что, не дай Бог, сейчас начнется стрельба, ударят, условно, по газопроводам и водопроводам – это будет катастрофа.

Но в результате мы получили звонок Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло".

Бессмертный считает, что надо было "открыть ответный огонь".

Он отметил, что свое видение изложил "не только в окружении Данилюка, но и в Офисе президента", но с самим Зеленским не говорил – и уже не хочет говорить.

Безсмертный также говорил с Леонидом Кучмой "за 20 минут до выхода указа" о своем увольнении и договаривался о встрече с ним.

А с ОП после увольнения Безсмертный не говорил.

Источник 

обстрел, Донбасс, Кремль, Зеленский, Безсмертный
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