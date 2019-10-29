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У Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате

29.10.2019 / 15:48
Президент Украины Владимир Зеленский должен обеспечить выполнение приказов со стороны добровольцев на Донбассе, которые выступают против разведения сил.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают 28 октября российские СМИ.

По его словам, российские власти "с большим вниманием" следили за визитом Зеленского в Золотое Луганской области.

"Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем… По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита (в нормандском формате, - ред.)", - заявил Песков.

Напомним, на прошлых выходных Зеленский посетил зону боевых действий, где, в том числе, встречался с добровольцами, которые выступают против разведения сил на Донбассе.

Источник

Донбасс, Кремль, Песков, добровольцы, нормандский формат, Зеленский
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