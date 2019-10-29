Войти | Зарегистрироваться
16:18

вторник,
29 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Донецкой области УПЦ выиграла суд по захваченному храму

29.10.2019 / 15:12
В Донецкой области УПЦ выиграла суд по захваченному храму
Суд Источник: Центр информации УПЦ
Захват был осуществлён на основании незаконных изменений, которые были внесены в протокол заседания приходского совета, которые якобы давали основание сменить конфессиональную принадлежность храма

Суд относительно признания незаконной смены конфессиональной принадлежности храма в Константиновке выиграла Горловская епархия Украинской Православной Церкви. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Горловской епархии, 28 октября состоялось очередное судебное заседание по вопросу Сретенского храма Константиновки, захваченного представителями Киевского патриархата.

«Суд постановил признать недействительными решения, принятые 10 июля 2015 года приходским собранием, согласно которым храм должен был перейти в Киевский Патриархат», - сообщили в Горловской епархии.

Как сообщалось ранее, Сретенский храм в Константиновке  был захвачен представителями Киевского патриархата 14 октября 2015 года.

Захват был осуществлён на основании незаконных изменений, которые были внесены в протокол заседания приходского совета, которые якобы давали основание сменить конфессиональную принадлежность храма.

Источник: Inpress.ua
упц, захватхрамов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.