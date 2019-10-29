В Донецкой области УПЦ выиграла суд по захваченному храму

Суд относительно признания незаконной смены конфессиональной принадлежности храма в Константиновке выиграла Горловская епархия Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Горловской епархии, 28 октября состоялось очередное судебное заседание по вопросу Сретенского храма Константиновки, захваченного представителями Киевского патриархата.

«Суд постановил признать недействительными решения, принятые 10 июля 2015 года приходским собранием, согласно которым храм должен был перейти в Киевский Патриархат», - сообщили в Горловской епархии.

Как сообщалось ранее, Сретенский храм в Константиновке был захвачен представителями Киевского патриархата 14 октября 2015 года.

Захват был осуществлён на основании незаконных изменений, которые были внесены в протокол заседания приходского совета, которые якобы давали основание сменить конфессиональную принадлежность храма.