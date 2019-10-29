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На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ

29.10.2019 / 15:09
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
Черновицко-Буковинская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В епархии предположили, кто может стоять за этой провокацией

На Буковине в село Старые Бросковцы 27 октября приехали радикалы и пытались помешать провести концерт в честь престольного храма Украинской Православной Церкви в честь преподобной Параскевы Сербской.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, одной из таких попыток стало сообщение о заминировании здания клуба, где должен был проходить концерт.

«Это стандартная схема, по которой пытаются блокировать вход в помещение, где должно проходить мероприятие. Но верующих это не испугало и семинаристы из Троице-Сергиевой лавры, которые являются нашими земляками и украинцами, начали петь духовные и народные песни возле сельского клуба»», - отметили в епархии.

Приезжие радикалы начали провоцировать людей к ссорам, ругались нецензурной лексикой, достали колонки из машин и включали громкую музыку, пытаясь помешать концертному пению.

В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии сообщили, что верующие УПЦ «среди «радикалов-гастролеров» узнали мужчин, которые приезжали в села Задубровка и Товтры».

В епархии предположили, кто может стоять за этой провокацией.

«По инсайдерской информации стало известно, что вероятными заказчиками наемников для срыва концерта могли стать: правление Черновицкого областного объединения Всеукраинского общества «Просвита», которое было возмущено действиями органов самоуправления и выражало серьезную обеспокоенность на счет концерта, который может привести к нежелательным последствиям; или управление культуры Черновицкой ОГА, которое своими рейдерскими переводами храмов в ПЦУ создало конфликтные ситуации более чем на 15 приходах УПЦ», - подчеркнули в Черновицко-Буковинской епархии.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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