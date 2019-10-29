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ВАКС отказался привлечь Гладковского к ответственности по новому иску НАБУ

29.10.2019 / 16:19
Высший антикоррупционный суд Украины отказался привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности за неявку на допрос.

Об этом сообщает "5 канал".

Сообщается, что суд решил отказать Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое просило назначить Гладковскому денежное взыскание за неявку на допрос. Отметим, НАБУ требовало привлечь его к административной ответственности за то, что он проигнорировал вызов на допрос 19 июля.

Напомним, на прошлой неделе за Гладковского внесли залог и он вышел на свободу после того, как был арестован по нескольким подозрениям. В частности, его подозревают в том, что на должности в СНБО он лоббировал оборонный контракт для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.

Источник 

суд, НАБУ, Гладковский
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