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В Кабмине подумывают отменить медсправки для бассейна и работы

29.10.2019 / 16:50
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает целесообразным отменить медицинские справки, по этому вопросу он начал опрос в соцсети.

Об этом свидетельствует пост Дубилет в Facebook

Прямая речь: "В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах.

Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн.

В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований".

По мнению Дубилета, такие справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. Хотя с другой стороны, возможно, они оказывают положительное влияние на здоровье украинцев.

Сейчас министр решил исследовать этот вопрос и просит пользователей соцсети написать свое мнение в комментариях.

Источник 

бассейн, Дубилет, медицинские справки
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