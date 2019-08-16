Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий вошел в топ 100 самых влиятельных людей Украины 2019 года

Авторитетный украинский журнал «Новое время» 15 августа обнародовал свой новый рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины 2019 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на журнал «Новое время», 48 место в списке занял Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Список самых влиятельных людей страны был сформирован с участием 74 экспертов. Редакция «НВ» составляет подобный перечень уже 13-й раз. Главной особенностью нынешнего списка стало его кардинальное обновление: в нем появилось сразу 35 новых имен. Ранее средний уровень обновления рейтинга Топ-100 самых влиятельных, который составляет редакция «НВ», составлял максимум 5-10%. А в 2019-м эта доля достигла 35%.