Договоренность о "режиме тишины" впервые запрещает вести любой огонь

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Оползень накрыл пляж в Одессе
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Шторм в Греции унес жизни не менее 6 туристов, около 100 пострадавших
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Зеленский подписал указ о “зеленом коридоре” для туристов в зоне ЧАЭС
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Один день из жизни украинских полярников в компании китов и тюленей
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В Киеве прошел саммит Украина-ЕС
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