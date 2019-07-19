Договоренность о "режиме тишины" впервые запрещает вести любой огонь

Об этом сказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный на брифинге 18 июля в Киеве.

"Достигнуты договоренности, что с 0:01 21 числа начинается бессрочный запрет на обстрелы. Впервые в документе указано, что запрещается любое ведения огня. В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.

По словам Безсмертного, позиция украинской стороны такова, что период тишины "был максимальным, а возможно - навсегда".

Также он сообщил, что стороны договорились прекратить дальнейшее минирование территории, чтобы минимизировать угрозы гражданскому населению.

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