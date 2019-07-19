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Большинство участников Священного синода Грузинской Православной Церкви не поддерживают ПЦУ

19.07.2019 / 12:48
Большинство участников Священного синода Грузинской Православной Церкви не поддерживают ПЦУ
Фото: mouzenidis-travel.ru Источник: Українські новини
В свою очередь остальные 38 епископов настроены против признания ПЦУ

Только 9 из 47 членов Священного синода Грузинской Православной Церкви в той или иной форме поддерживают автокефальный церковный проект в Украине.

Об этом сказано в материале американской исследовательской организации «Jamestown Foundation», сообщают «Українські новини».

Как отмечает автор публикации, всего лишь 3 епископа открыто выразили свою поддержку ПЦУ.

Речь идет о митрополите Шемокмедском Иосифе, митрополите Чкондидском Петре и митрополите Поти и Хоби Григоле.

Еще 6 епископов (епископ Бодбийский Иаков, митрополит Цилканский и Душетский Зосима, титулярный митрополит Цуртавский Вахтанг, епископ Бельгийский и Голландский Досифей, епископ Северо-Американский Савва, архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский, управляющий грузинскими приходами в Великобритании и Ирландии Зинон) так или иначе высказывали свою поддержку идее предоставления автокефалии Украине.

В свою очередь остальные 38 епископов настроены против признания ПЦУ. Примечательно, что в их число входит и потенциальный преемник нынешнего главы Грузинской Православной Церкви – местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Грузинская Церковь
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