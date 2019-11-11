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Священник УПЦ обвенчал военнослужащих на передовой

11.11.2019 / 11:47
Священник УПЦ обвенчал военнослужащих на передовой
Венчание Источник: Центр информации УПЦ
Таинство венчания совершил клирик Винницкой епархии УПЦ протоиерей Анатолий Кузнецов

В Донецкой области в селе Карловка священник Украинской Православной Церкви обвенчал украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, семья Стогний - военный медик Ирина и разведчик Юрий заключили брак на передовой.

Таинство венчания совершил клирик Винницкой епархии УПЦ протоиерей Анатолий Кузнецов.

Венчание на передовой стало возможным также благодаря усилиям протоиерея Василия Августинова, Александра Поперечного, Русланы Самаевой, Валентины Лящун, Игоря Кубышина, Олега Парфилова.

Источник: Inpress.ua
венчание, упц
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