Войти | Зарегистрироваться
12:05

понедельник,
11 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

11.11.2019 / 11:48
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев, сообщила пресс-служба МВД.

По его словам, РФ возбудило статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", - отметил Аваков, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины Игоря Мазура.

Министр подчеркнул, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Аваков отметил, что МВД Украины "немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины, а также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства".

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которая полностью сфабрикованным

Источник 

Аваков, РФ, политическое преследование, Мазур
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
8 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.