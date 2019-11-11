РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

По его словам, РФ возбудило статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", - отметил Аваков, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины Игоря Мазура.

Министр подчеркнул, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Аваков отметил, что МВД Украины "немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины, а также компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства".

"МВД надеется на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которая полностью сфабрикованным

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