Bloomberg: Госдеп США самостоятельно разблокировал помощь Украине

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников

Соответствующее решение Государственный департамент принял за несколько дней до 11 сентября, когда об этом объявил Дональд Трамп.

Ранее работники американского внешнеполитического ведомства узнали о том, что административно-бюджетное управление, а следовательно, и президент США, не имели юридических полномочий задерживать военную помощь Украине.

Именно работник этого органа сообщил о замораживании помощи временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору 17 июля. Решение было принято Административно-бюджетным управлением указанием исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени 10 июля.

По данным Bloomberg, памятную записку, где содержалось обоснование полномочий Государственного департамента, его глава Майк Помпео получил 7 сентября. Но работники ведомства не хотели портить отношения с Белым домом и поэтому не спешили принимать никаких решений.

Незадолго до 9 сентября тогдашний советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон дал Государственному департаменту сигнал, что военную помощь можно размораживать. И за несколько часов до заявления Трампа 11 сентября соответствующее решение было принято на уровне Государственного департамента.

Работники Белого дома были шокированы действиями Болтона, когда они о них узнали, назвав их нарушением протокола, а Мик Малвени был удивлен неожиданностью такого решения. Представители Административно-бюджетного управления в комментарии Bloomberg заявили, что ни вмешательства Болтона, ни изменения полномочий не было.

Предыстория: 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.

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