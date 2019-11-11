Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший»появился онлайн

В сети появился фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», снятый телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт телеканала, в фильм вошло интервью с Его Блаженством, в котором юбиляр рассказал о своем детстве, желании стать священником, монашеском пути, испытаниях, которые ему пришлось пройти, а также воспоминаниями о Предстоятеле поделились его земляки, товарищи по духовной семинарии, священнослужители и верующие.

«Порой мы не знаем, какие выдающиеся люди живут рядом с нами. Блаженнейший митрополит Онуфрий, без сомнений, - один из самых интересных наших современников. Это человек с огромным жизненным опытом, с огромным духовным и молитвенным опытом. Посредством фильма, который мы сняли, у миллионов людей появится возможность лучше узнать Предстоятеля Украинской православной церкви. Этот фильм не просто о Блаженнейшем Онуфрии, он - о пути человека к Церкви, о пути человека к Богу», - отметил один из авторов фильма, главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.

По словам авторов фильма, для документальной ленты были взяты интервью у людей, которые знают Блаженнейшего довольно долго: у земляков, которые помнят семью будущего Предстоятеля, у насельников Троице-Сергиевой лавры - первого монастыря, в котором подвизался Митрополит Онуфрий, у представителей Украинской православной церкви и других поместных церквей.

«Мы говорили с теми людьми, которые помогли нам составить полноценную картину и понять масштаб личности Блаженнейшего митрополита Онуфрия», - рассказал Антон Никитин.

Премьера фильма «Наш Блаженнейший» состоялась вечером 8 ноября на телеканале «Интер».

Фильм доступен онлайн на официальном канале телеканала «Интер» в Youtube.