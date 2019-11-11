Войти | Зарегистрироваться
13:39

понедельник,
11 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший»появился онлайн

11.11.2019 / 12:37
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший»появился онлайн
Митрополит Онуфрий Источник: Центр інформації УПЦ
По словам авторов фильма, для документальной ленты были взяты интервью у людей, которые знают Блаженнейшего довольно долго: у земляков, которые помнят семью будущего Предстоятеля, у насельников Троице-Сергиевой лавры - первого монастыря, в котором подвизался Митрополит Онуфрий, у представителей Украинской православной церкви и других поместных церквей

 В сети появился фильм о Предстоятеле Украинской Православной Церкви «Наш Блаженнейший», снятый телеканалом «Интер» к 75-летию Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт телеканала, в фильм вошло интервью с Его Блаженством, в котором юбиляр рассказал о своем детстве, желании стать священником, монашеском пути, испытаниях, которые ему пришлось пройти, а также воспоминаниями о Предстоятеле поделились его земляки, товарищи по духовной семинарии, священнослужители и верующие.

 «Порой мы не знаем, какие выдающиеся люди живут рядом с нами. Блаженнейший митрополит Онуфрий, без сомнений, - один из самых интересных наших современников. Это человек с огромным жизненным опытом, с огромным духовным и молитвенным опытом. Посредством фильма, который мы сняли, у миллионов людей появится возможность лучше узнать Предстоятеля Украинской православной церкви. Этот фильм не просто о Блаженнейшем Онуфрии, он - о пути человека к Церкви, о пути человека к Богу», - отметил один из авторов фильма, главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.

 По словам авторов фильма, для документальной ленты были взяты интервью у людей, которые знают Блаженнейшего довольно долго: у земляков, которые помнят семью будущего Предстоятеля, у насельников Троице-Сергиевой лавры - первого монастыря, в котором подвизался Митрополит Онуфрий, у представителей Украинской православной церкви и других поместных церквей.

 «Мы говорили с теми людьми, которые помогли нам составить полноценную картину и понять масштаб личности Блаженнейшего митрополита Онуфрия», - рассказал Антон Никитин.

 Премьера фильма «Наш Блаженнейший» состоялась вечером 8 ноября на телеканале «Интер».

Фильм доступен онлайн на официальном канале телеканала «Интер» в Youtube.

Источник: Inpress.ua
упц, Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.