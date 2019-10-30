Митрополит Онуфрий расскажет о том, почему важно благодарить Бога

Для человека, который благодарен Богу, все происходящее в жизни спасительно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший

Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Будем благодарны Богу за то, что мы имеем в своей жизни. Если человек благодарен Богу, то все то, что он имеет, с чем он встречается - и сладкое, и горькое - приносит ему пользу в этой жизни. А еще большую пользу - в будущей жизни», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший призвал верующих жить по Божьим заповедям.

«Когда человек живет по Божьим заповедям, то он начинает душой и телом понимать и чувствовать, что Бог есть любовь, Бог есть милосердие, что Бог есть истина, что Бог есть добро», - подчеркнул Предстоятель.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 2 ноября в 06.10, на телеканале «Интер».