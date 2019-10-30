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Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

30.10.2019 / 17:18
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале работы Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса.

"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком - мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сказал он, выступая во вторник, 29 октября, на закрытии Первого инвестиционного форума в Мариуполе, организованного по инициативе президента Украины.

Источник 

Донбасс, Зеленский
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