Митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати

Ропот – это нежелание покориться воле Божией, именно из-за этого душа лишается благодати Святого Духа и тогда злые могут властвовать над ней.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний процитировал слова из Послания апостола Павла к Филиппийцам: «Все делайте без ропота и сомнения…» (Фил. 2:14).

«Эти с виду простые слова являются серьезным предупреждением. Ропот – это грех против Бога, проявление неблагодарности Своему Создателю, искажение смысла жизни и своего предназначения.

Ропот произрастает из гордыни и самомнения и становится настоящим проклятием для человека и его дальнейшей судьбы», - отметил митрополит Антоний.

Владыка процитировал известного афонского святого: «В ропоте присутствует проклятье. То есть человек ропщущий всё равно что проклинает себя, и потом к нему приходит гнев Божий», – поучал старец Паисий Святогорец».

Управделами УПЦ объяснил, как ропот влияет на судьбу человека.

«Это только кажется, что постоянное недовольство всем безобидно и бесстрастно. Ропот порождает ропот. Он поглощает человека изнутри и распространяется на близких, влияет на судьбу и в какой-то степени программирует будущее, лишая человека Божией защиты. Ропот – всегда признак слабого духа, психологической незрелости и маловерия.

Каждый из нас в той или иной степени ропщет на свою судьбу, близких, работу, окружение, обстоятельства. Эти капли ропота подтачивают нашу веру в Бога, в Его святую волю, силу и могущество. И это страшный, убийственный процесс», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что ропот искажает реальность.

«Незаметно мы перестаем благоговеть перед Богом и Его Божественными проявлениями в мире и жизни. Нас уже ничего не удивляет, не восхищает и не радует. Мы черствеем, ожесточаемся и не замечаем, что находимся в плену недовольства, критики и постоянной оценки. Оцениваем события, людей, передергивая и перекручивая реальность таким образом, чтобы показать их несостоятельность в собственных глазах и глазах окружающих.

Ропот искажает верный, спасительный ход мысли, живую логику, лишает гибкости и терпения, человек во что бы то ни стало стремится доказать свою «правоту», подгоняя все факты, а по сути демонстрируя личностный крах», - сказал архиерей.

Он рассказал, почему важно смиряться.

«Когда душа смиряется, она находится под Божией защитой, и в таком случае только Бог имеет власть над ней, она сохранена от всякого зла Божественным огнем.

Человека, который сознательно лишает себя Божией милости и защиты, можно уверенно назвать глупцом и упрямцем. Но, слава Богу, есть еще мудрецы и праведники, денно и нощно славословящие Бога, не оценивающие себя, свою жизнь и других, а мирно живущие и питающиеся небесной сладостью.

Такие люди становятся духовно чуткими и с благодарностью реагируют даже на еле уловимые Божьи милости и ласки. Они уже открыли истину для себя: счастье имеет отношение к вечности, а не к земным благам и суете», - подытожил митрополит Антоний.