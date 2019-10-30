В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

"Да, этот человек эту информацию распространял в СМИ, преследуя какие-то свои собственные цели внутри фракции", - сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что прецедент с распространением информации в СМИ и соцсетях о ситуации с возможными коррупционными действиями членов финансового комитета их коллегой – это внутренняя проблема политсилы.

"Смотрите, есть закрытое внутреннее расследование, когда мы делаем и говорим всем: "Давайте мы off-record (без прессы - ред.) проведем расследование", а потом кто-то идет к СМИ, то это не очень коллегиально, я бы так сказал", - заявил Арахамия в комментарии журналистам во вторник.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").

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