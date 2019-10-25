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"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами

25.10.2019 / 15:46
Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности", которая анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует.

Об этом шла речь в интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь Корниенко о том, продались ли "слуги народа" олигархам: "Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, "большой брат" все видит.

Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов.

Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев".

"Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они, – ред.) более информированы, чем другие. (Они, – ред.) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".

По словам Корниенко, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.

Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах", в частности, интересуются, сам нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.

По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада, – УП), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты рассказывали.

Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".

Напомним, в начале августа в то время нардеп, а ныне председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, партия намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. В команде Зеленского эту систему назвали "Большой брат".

18 октября разгорелся скандал в "Слуге народа" из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых "площадок нардепа Яценко" – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

После этого источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.

Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.

В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

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полиграф, служба безопасности, Слуга народа, Корниенко
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