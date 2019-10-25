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Патриарх Кирилл рассказал, как верующие должны противодействовать экстремизму и терроризму

25.10.2019 / 15:58
Патриарх Кирилл рассказал, как верующие должны противодействовать экстремизму и терроризму
mospat.ru Источник: patriarchia.ru
Как считает Предстоятель Русской Церкви, «задача религиозных лидеров всех религий заключается в том, чтобы лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям»

Последователи любой религии должны обладать убедительной аргументацией, чтобы не попасть под влияние экстремистов, прикрывающихся религиозными лозунгами.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время с главой Сената Казахстана, руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Даригой Назарбаевой, сообщает patriarchia.ru.

«Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. И это понятно, потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта», – сказал Патриарх.

В этой связи, как считает Предстоятель Русской Церкви, «задача религиозных лидеров всех религий заключается в том, чтобы лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям».

Таким образом, продолжил Патриарх Кирилл, борьба с терроризмом предполагает не только повышение уровня боеспособности специальных государственных служб, но и широкую просветительскую работу, прежде всего, среди верующих.

Он подчеркнул, что в деле противостояния пропаганде террористов «верующие люди должны быть вооружены достаточно убедительной аргументацией, направленной на противодействие экстремизму и терроризму с использованием религиозного фактора».

В завершение Патриарх выразил надежду, что Съезд лидеров мировых традиционных и будет и далее активно способствовать развитию межрелигиозного диалога и собиранию здоровых сил, в том числе для противодействия любым попыткам использования религии для оправдания терроризма.

Источник: Inpress.ua
Патриарх Кирилл
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