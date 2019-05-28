Избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко

Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Циба.

По ее словам, недавно прошел съезд партии, на котором приняты изменения в составе руководства партии.

Напомним, "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

Тем временем, по данным опроса "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

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