"Слуга народа" ждет предложений, а пока договаривается с мажоритарщиками

Об этом 7-й номер списка "Слуги народа" Александр Корниенко, который может возглавить партию вместо Дмитрия Разумкова, заявил в интервью "РБК-Украина".

То, что большинство будет сформировано только фракцией "Слуга народа", он назвал "логическим выводом".

"Впрочем, мы ожидаем, что с началом работы парламента, возможно, кто-то предложит нам создать коалицию или рассмотреть какое-то коалиционное соглашение", – заявил Корниенко.

На вопрос об инициировании переговоров "Слугой народа" он ответил: "У нас, согласно Конституции, фракция, в состав которой входит более половины конституционного состава (Верховной Рады – ред.), имеет те же права, что и коалиция".

"Даже есть мнение, которое высказал известный юрист Андрей Магера, что мы не имеем права формировать коалицию. То есть это наша обязанность работать в коалиции как фракции. Здесь юридическую составляющую еще надо обсуждать, мы дискутируем, правильно ли это, но есть и такое мнение", – добавил Корниенко.

На вопрос о переговорах с партией "Голос" на счет создания коалиции он ответил: "Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали".

А на вопрос, обращались ли к "Слуге народа" мажоритарщики-самовыдвиженцы с тем, чтобы войти во фракцию, Корниенко сообщил: "Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов".

"В принципе, мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии", – добавил он.

"Поскольку у нас в партии много вопросов решается в определенной степени децентрализовано, где-то эти разговоры ведет Дмитрий (Разумков – ред.), кто-то ко мне обращается, к другим нашим коллегам. Теперь у нас есть потенциальный руководитель фракции (Давид Арахамия – ред.) – думаю, и к нему обращаются. И у нас есть 15 заместителей руководителя – так же, вероятно, и на них выходят", – сказал Корниенко.

"Это очень большое количество людей и у нас нет одного гугл-документа, где все это собрано. Поэтому оценить это количество (желающих) трудно. Но учитывая общее количество самовыдвиженцев и их личные истории, мы точно всех 50 не видим во фракции "Слуга народа", – заявил он.

При этом в "Слуге народа" готовят соглашение, которое будет планом действий для фракции. Его презентуют с началом работы парламента. Послание президента в Верховной Раде также будет частью программы партии, сказал Корниенко.

То, что руководить фракцией и партией будут разные люди, он объяснил так: "У нас все партии живут от выборов до выборов (...) Наша идея в том, чтобы увеличивать субъектность партий в целом, начиная с себя".

"Если совмещать эти две должности, то все-таки руководство и представление интересов фракции в 254 человека – это большая задача, которой нужно отдельно заниматься. Давид как раз может этим заниматься и с этим справиться. Соответственно, я могу справиться с партией", – заявил Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа" уже назвали главу партии Дмитрия Разумкова кандидатом на пост спикера Верховной Рады, а представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука – на пост первого вице-спикера.

Давида Арахамию называют претендентом на должность главы фракции "Слуга народа", а Александра Корниенко – претендентом на должность руководителя партии.

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