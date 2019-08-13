Войти | Зарегистрироваться
09:54

вторник,
13 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Слуга народа" ждет предложений, а пока договаривается с мажоритарщиками

13.08.2019 / 09:44
В партии "Слуга народа" считают, что ее фракция в Верховной Раде 9 созыва по количеству депутатов будет иметь те же права, что и коалиция, – и ей не нужно ни с кем договариваться.

Об этом 7-й номер списка "Слуги народа" Александр Корниенко, который может возглавить партию вместо Дмитрия Разумкова, заявил в интервью "РБК-Украина".

То, что большинство будет сформировано только фракцией "Слуга народа", он назвал "логическим выводом".

"Впрочем, мы ожидаем, что с началом работы парламента, возможно, кто-то предложит нам создать коалицию или рассмотреть какое-то коалиционное соглашение", – заявил Корниенко.

На вопрос об инициировании переговоров "Слугой народа" он ответил: "У нас, согласно Конституции, фракция, в состав которой входит более половины конституционного состава (Верховной Рады – ред.), имеет те же права, что и коалиция".

"Даже есть мнение, которое высказал известный юрист Андрей Магера, что мы не имеем права формировать коалицию. То есть это наша обязанность работать в коалиции как фракции. Здесь юридическую составляющую еще надо обсуждать, мы дискутируем, правильно ли это, но есть и такое мнение", – добавил Корниенко.

На вопрос о переговорах с партией "Голос" на счет создания коалиции он ответил: "Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали".

А на вопрос, обращались ли к "Слуге народа" мажоритарщики-самовыдвиженцы с тем, чтобы войти во фракцию, Корниенко сообщил: "Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов".

"В принципе, мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии", – добавил он.

"Поскольку у нас в партии много вопросов решается в определенной степени децентрализовано, где-то эти разговоры ведет Дмитрий (Разумков – ред.), кто-то ко мне обращается, к другим нашим коллегам. Теперь у нас есть потенциальный руководитель фракции (Давид Арахамия – ред.) – думаю, и к нему обращаются. И у нас есть 15 заместителей руководителя – так же, вероятно, и на них выходят", – сказал Корниенко.

"Это очень большое количество людей и у нас нет одного гугл-документа, где все это собрано. Поэтому оценить это количество (желающих) трудно. Но учитывая общее количество самовыдвиженцев и их личные истории, мы точно всех 50 не видим во фракции "Слуга народа", – заявил он.

При этом в "Слуге народа" готовят соглашение, которое будет планом действий для фракции. Его презентуют с началом работы парламента. Послание президента в Верховной Раде также будет частью программы партии, сказал Корниенко.

То, что руководить фракцией и партией будут разные люди, он объяснил так: "У нас все партии живут от выборов до выборов (...) Наша идея в том, чтобы увеличивать субъектность партий в целом, начиная с себя".

"Если совмещать эти две должности, то все-таки руководство и представление интересов фракции в 254 человека – это большая задача, которой нужно отдельно заниматься. Давид как раз может этим заниматься и с этим справиться. Соответственно, я могу справиться с партией", – заявил Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа" уже назвали главу партии Дмитрия Разумкова кандидатом на пост спикера Верховной Рады, а представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука – на пост первого вице-спикера.

Давида Арахамию называют претендентом на должность главы фракции "Слуга народа", а Александра Корниенко – претендентом на должность руководителя партии.

Источник 

ВР, мажоритарщики, Слуга народа, Корниенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 августа
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.