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Корниенко о "слугах народа": начало было на доверии, а теперь надо договариваться

25.10.2019 / 12:50
Первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко заявил, что жизнь фракции "Слуга народа" за время ее существования несколько изменилось.

Жизнь фракции "Слуга народа" за время ее существования несколько изменилось: если сначала отношения между нардепами строилось на доверии друг к другу, к президенту и инициативам его Офиса, то теперь приходится искать общие интересы и договариваться по каждому вопросу.

Об этом шла речь в интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "Есть стадии взросления в психике человека, так же фракции проходят определенные этапы.

Сейчас надо больше договариваться с депутатами. Сначала многое строилось на доверии друг к другу, к президенту, к инициативам Офиса. Сейчас этот быстрый этап пройден и нужно начинать искать общие интересы, договариваться и еще раз договариваться.

То есть любой проблемный законопроект, который вызывает разные мнения у депутатов, нуждается в обсуждении".

В качестве примера он привел законопроект о депутатских запросах. Мажоритарщики не хотели за него голосовать, потому что там было уменьшено количество запросов до 2 в пленарную неделю, и они посчитали, что так не смогут обеспечить потребности своих избирателей. Поэтому пришлось пойти на уступку и увеличить лимит запросов до 10.

Так же, по словам Корниенко, в сейчас на стадии "глубокого обсуждения" находится законопроект по незаконному обогащению, поскольку под тот вариант, который предложил комитет, голосов нет, и приходится искать компромисс.

Напомним, фракция "Слуга народа" насчитывает 252 депутата и является монобольшинством в Верховной Раде.

Эта фракция весьма неоднородна, поскольку в нее вошли активисты, эксперты, шоумены, журналисты, спортсмены и множество совершенно неизвестных до этого людей.

В первые недели работы нового созыва Рады "слуги народа" безапелляционно выполняли все, что захочет президент Владимир Зеленский (благодаря рейтингу которого они и попали в политику) и его команда.

Но впоследствии депутаты начали противиться. Им не нравился "турборежим" принятие законов, которых половина нардепов даже не видела перед голосованием, а также некоторые законопроекты, которые спускали с Банковой. Например, проект №1038, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции.

Депутаты жаловались, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции "абсолютно ручных зверят".

Источник 

ВР, Слуга народа, Корниенко
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