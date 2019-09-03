В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам"

Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

Прямая речь: "Как вы знаете, средний возраст нашей фракции – около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов.

То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет".

"Посмотрим, как пойдет, если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания по повестке дня".

Корниенко предположил, что на заседании 3 сентября депутаты "меньше задержатся".

При этом, по мнению депутата, во время следующих двух пленарных недель будет "работа нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду", учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.

Также Корниенко добавил, что изменения в Конституцию будут первыми в повестке дня.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время встречи с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов поручил им выполнить ряд задач и поставил дедлайны. В частности, глава государства распорядился, чтобы правительство и парламент до 1 декабря отменили мораторий на продажу земли, чтобы к декабрю были разработан проекты законов о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и др.

Первое заседание новой Верховной Рады вместе с перерывами длилось 18 часов – до двух часов ночи.

Перед тем в "Слуге народа" обещали не закрывать первое заседание, пока Рада не проголосует все кадровые решения, и были готовы работать до ночи.

29 августа избраны народные депутаты 9-го созываприняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады.

Были созданы 5 фракций и одна депутатская группа. Главой Верховной Рады избрали руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

На первом заседании депутаты 9 созыва также назначили новый Кабмин, его главу Алексея Гончарука, чиновников так называемой президентской квоты, министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Ночью, уже 30 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Окончательно за внесение изменений в Конституцию депутаты, согласно законодательству, должны голосовать уже в следующей сессии.

Однако вместе с первым заседанием новая Верховная Рада закрыла и свою первую сессия. Таким образом, народные избранники могут проголосовать за изменения в Конституцию (в частности, снятие неприкосновенности) уже осенью этого года.

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