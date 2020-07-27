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Корниенко заявил, что в "Слуге народа" не собирают подписи для проведения внеочередной сессии

27.07.2020 / 13:20
Народные депутаты фракции "Слуга народа" не собирают 150 подписей для проведения внеочередной сессии Верховной Рады, заявил первый заместитель председателя фракции и глава партии Александр Корниенко.

"У нас все депутаты отправились работать на округа, очень вдохновенно работают с избирателями и нам просто технически будет непросто собрать 150 подписей. Если говорить о необходимости, то она всегда есть. Во-первых, история с тем, что затянулось рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе, которое технически и хронологически выбило несколько десятков хороших законов из повестки дня - к ним можно возвращаться или думать, что делать с ними дальше", - сказал Корниенко в субботу, 25 июля, на брифинге в ходе партийного тренинга "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

Он отметил, что помимо тех законопроектов, которые не успели рассмотреть в ходе очередной сессии парламента, есть и такие, которые заблокированы постановлениями и не могут вступить в силу.

"Также есть проблемы организационные: постановлением заблокирован закон о зелёном рынке энергии. Это может обойтись стране ещё дополнительно в несколько сотен миллионов гривен и нужно это учитывать", - добавил нардеп.

Первый заместитель председателя фракции также заявил, что в партии не идёт процесс сбора подписей для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.

"Если говорить о каких-то датах, то я бы сейчас не называл конкретных дат. Конкретики по поводу этого у депутатов нет, сбора подписей нет, подписных листов нет - процесс никакой не идёт. Идут разные разговоры и консультации, которые могут закончиться внеочередными сессиями или уже очередной сессией, она должна быть по Конституции в первый вторник сентября", - сказал Корниенко.

Источник

ВР, Слуга народа, Корниенко, подписи
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