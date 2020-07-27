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Дело о "продаже" госдолжностей: фигурантам объявили подозрение

27.07.2020 / 13:51
Следователи Нацполиции сообщили о подозрении в завладении $250 тыс. лицам, которые выдавали себя за представителей Офиса президента и обещали за деньги содействовать в назначении на руководящие должности.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении денежными средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины. Сейчас следователи Нацполиции сообщили четырем злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время досудебного расследования установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей Офиса президента и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие должности в органы государственной власти и государственные предприятия. От них подозреваемые получали деньги в особо крупных размерах якобы за содействие в таком назначении.

Установлено, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы – 250 тысяч долларов США – вблизи Офиса Президента Украины.

Четырем участникам группы инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Незаконченное покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса.

Также злоумышленникам вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК (Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением другого общественно опасного деяния, совершенного организованной группой).

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Источник

подозрение, госдолжности
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