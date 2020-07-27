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Танкер Delfi не смогли поднять, поскольку лопнул стальной канат

27.07.2020 / 14:22
Вторая попытка компании-подрядчика Smart Marine Concept поднять с мели танкер Delfi завершилась неудачей - не выдержал напряжения и лопнул стальной канат, с помощью которого один из буксиров пытался сдвинуть судно.

Операция поднятия на киль танкера началась, как и 24 июля, в послеобеденную пору. Около 15:30 25 июля буксиры Balqis и «Австралия» потянули по команде два стальных каната, чтобы сдвинуть с места аварийное судно, однако один из них оборвался, когда буксиры двинулись в сторону от одесского пляжа «Дельфин».

Стоит отметить, что такой же неудачей - обрывом одного из капроновых канатов - завершилась первая попытка поднять танкер и выкренить его на ровный киль, которую сделали специалисты компании-подрядчика и двух буксиров 18 июля. В пятницу впервые попытались применить для поднятия судна прочные стальные канаты, но при заведении к корпусу танкера один из них намотался на винт буксира. Поэтому операцию перенесли на 25 июля.

В пятницу, 24 июля, заместитель руководителя Государственной экологической инспекции в Одесской области обратил внимание журналистов, которые наблюдали за неудачной операцией, на огромное нефтяное пятно рядом с танкером и заявил, что инспекторы Госэкоинспекции установили размер загрязнения.

«Госинспекторы зафиксировали рядом с танкером, в акватории пляжа «Дельфин», пятно серебристого цвета размером 7,5 тыс. кв. метров, с характерным запахом нефтепродуктов, которое движется в сторону пляжа», - отметил Караулов, предположив, что нефтепродукты вытекли из поврежденного корпуса судна и перелились через боновые заграждения вокруг танкера.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в случае неспособности владельца танкера убрать его, эту операцию осуществит специализированная компания под контролем АМПУ. В воскресенье Криклий запланировал прибыть в Одессу.

По словам министра, с 27 июля операция по подъему аварийного судна переходит под контроль АМПУ.

«Но не дожидаясь этой даты, мы уже согласовали с председателем Одесской ОГА Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить произошедшее как техногенную катастрофу, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять времени на бюрократические процедуры», - отметил Криклий.

Еще 23 июля Одесский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» объявил о проведении тендера на официальной площадке государственных публичных закупок Prozorro на оказание услуг по удалению танкера Delfi из акватории Одесского морского порта. Отмечается, что победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее чем через 60 календарных дней с момента заключения договора. Стартовая цена выполнения работ - почти 25 млн грн.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали.

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мель, танкер Delfi
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