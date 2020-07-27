В Крыму нашли тело 3-летнего сына политзаключенного

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу МЧС России в Крыму.

«Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС России в Крыму.

В соцсетях появилась информация, что тело пропавшего 24 июля трехлетнего Мусы Сулейманова – сына политзаключенного Руслана Сулейманова - нашли в сливной яме рядом с домом.

«Координатор поисков пропавшего Мусы Сулейманова сообщил, что 26 июля в 11 часов приехали чистить сливную яму возле дома, где живет семья Сулеймановых. Сразу послышались крики - в яме было обнаружено тело ребенка. Место обнесли сигнальной лентой, всех попросили отойти подальше», - сообщает ведущая Crımea tatars Арзы Меметова.

По ее словам, в течение двух дней поисков волонтёры тщательно проверили все близлежащие сливные ямы, туалеты, однако обнаружили ребенка только сегодня.

Напомним, 24 июля в селе Строгановка под Симферополем пропал 3-летний Муса Сулейманов – сын политзаключенного Руслана Сулейманова, одного из фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир».

Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 105 УК России - убийство малолетнего».

Всего в семье Сулеймановых трое детей, из которых 3-летний Мусса – самый младший.

Руслан Сулейманов – учитель физики, гражданский журналист и стример общественной организации Крымская солидарность.

В феврале 2017 года Руслан Сулейманов был задержан возле дома, где проводился обыск и отбывал административный арест - 5 суток за якобы несанкционированный митинг. Тогда в отношении Руслана незаконно провели принудительное дактилоскопирование, фотофиксацию, ботоскопию, отобраны образцы слюны на ДНК.

15 октября 2017 года он принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, позже был обвинен в административном правонарушении и оштрафован на 10000 рублей (3865 грн).

27 и 28 марта 2019 года в оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски и задержания крымских татар, многие из которых - активисты «Крымской солидарности». Всего были задержаны и арестованы 24 человека, которые стали фигурантами второй симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир».

28 марта 2019 года решением Киевского районного «суда» г. Симферополь Сулейманов был арестован по подозрению в «организации деятельности террористической организации»). Политзаключенному грозит до 20 лет лишения свободы.

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