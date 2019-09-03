Зеленский уволил Муженко с военной службы

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №645/2019.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Виктор Муженко 20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова был назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. 3 июля 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Муженко был назначен начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВСУ.

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