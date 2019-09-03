Митрополит Элладской Церкви: Мы признаем в Украине только одну каноническую Церковь, которую возглавляет Митрополит Онуфрий

Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Керкирский Нектарий (Довас) подчеркнул, что признает в Украине только одну каноническую Церковь, которую возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, Элладский иерарх о своей поддержке УПЦ заявил в ходе встречи с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом на греческом острове Керкира 2 сентября.

В своем приветственном обращении к митрополиту Агафангелу, митрополит Нектарий отметил: «Мы рады приветствовать Вас, Ваше Высокопреосвященство, в день Вашего рождения на острове, где много святых, и особенно почитается святитель Спиридон. Мы молимся, чтобы Господь помог Вашей Церкви преодолеть трудности, связанные с церковным расколом и нестроением.

Мы признаем только одну каноническую Церковь, которую возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который часто приезжал на остров Керкиру, служил здесь как простой священник».

В ответном слове митрополит Агафангел поблагодарил иерарха Элладской Церкви за возможность помолиться у мощей святителя Спиридона, и за поддержку канонического Православия на Украине.