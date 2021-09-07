Греческий митрополит заявил о молитвенной поддержке Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия

Митрополит Керкирский Нектарий передал Митрополиту Онуфрию братское заверения в молитвенной поддержке друг друга в это непростое для всего мира и для Православной Церкви время.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом иерарх Элладской Православной Церкви сказал во время встречи с митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием.

Отмечается, шо в ходе паломничества к одному из самых почитаемых святых православного мира - святителя Спиридона Тримифунтского на Корфу (Греция) митрополит Черкасский и Каневский Феодосий встретился с митрополитом Керкирским Нектарием, на которой иерархи обсуждали тяжелую ситуацию, сложилась в мировом Православии и перспективы выхода из нее в русле канонических правил и норм Святой Православной Церкви.

На встрече также присутствовал викарий Черкасской епархии, епископ Корсунь-Шевченковский Антоний.

В ходе общения митрополит Феодосий передал владыке Нектарию дружеские поздравления и слова наилучших пожеланий от Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а митрополит Нектарий, в свою очередь, передал Предстоятелю УПЦ братское заверения в молитвенной поддержке друг друга в это непростое для всего мира и для Православной Церкви время.

В завершение встречи архиереи обменялись памятными подарками.

Также архиереи УПЦ совершили Божественную литургию в храме святителя Спиридона, у его чудотворных мощей. За богослужением молились священнослужители и паломники из Украины.