Греческий митрополит заявил о молитвенной поддержке Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия

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Режим Лукашенко осудил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии
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Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года
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Дело МН17: РФ отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского
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Приюты для женщин в Афганистане закрываются после прихода "Талибана" к власти
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В Кабуле от "праздничной" стрельбы талибов погибли 17 человек - СМИ
- 13:53
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"Северный поток 2" заработает уже через несколько дней – глава МИД РФ
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Министерство: регионы готовы к старту отопительного сезона на почти 80%
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США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи
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Укроборонпром в США договорился о проектах на 2,5 миллиарда долларов
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Шмыгаль призывает местные власти "не перегнуть" с тарифами на тепло и горячую воду
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"03.09.2021 / 06:06Последние новости рубрики
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05:55
В Харькове открыли памятник крысе
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Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
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На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
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Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
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СБУ заблокировала схему продажи леса из заповедной зоны на Буковине
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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