Войти | Зарегистрироваться
17:36

вторник,
28 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине состоится многодневный крестный ход УПЦ с иконой преподобного Амфилохия Почаевского

28.05.2019 / 15:59
Ежедневно во время крестного хода будут совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом

На Ровенщине пройдет крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии УПЦ, крестный ход начнется 23 июня от Свято-Георгиевского подворья Ровно и пройдет до скита святой праведной Анны в селе Онишковцы.

За шесть дней крестного хода паломники пройдут расстояние в 120 км.

Ежедневно во время крестного хода будут совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом «Отчаянных Единая Надежда».

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Ровенщина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.