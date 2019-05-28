На Ровенщине состоится многодневный крестный ход УПЦ с иконой преподобного Амфилохия Почаевского

На Ровенщине пройдет крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии УПЦ, крестный ход начнется 23 июня от Свято-Георгиевского подворья Ровно и пройдет до скита святой праведной Анны в селе Онишковцы.

За шесть дней крестного хода паломники пройдут расстояние в 120 км.

Ежедневно во время крестного хода будут совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом «Отчаянных Единая Надежда».