Войти | Зарегистрироваться
17:36

вторник,
28 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Кировоградской области верующие УПЦ прошли крестным ходом в трех районах

28.05.2019 / 16:28
В Кировоградской области верующие УПЦ прошли крестным ходом в трех районах
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Благочинный отец Роман, духовенство и миряне совершили молебен и акафист перед святынями с молитвой о мире на многострадальной украинской земле

По благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа, на территории, которая охватывает три района: Гайворонский, Благовещенский и Голованивский, состоялся крестный ход.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, это стало уже доброй ежегодной традицией.

В 7.30 утра православные с Гайворонского района и гости из других населенных пунктов во главе с благочинным - протоиереем Романом Формазюком и духовенством приходов встречали у Иоанно-Зачатьевского храма святыни епархии: икону Божией Матери «Неупиваемая чаша» и икону священномученика Иоанна Зарайского.

Благочинный отец Роман, духовенство и миряне совершили молебен и акафист перед святынями с молитвой о мире на многострадальной украинской земле.

Верующие молитвенно почтили память своего святого земляка, ведь священномученик Иоанн был священником села Клиново, Голованевского района, и во времена атеистического режима был осужден к смертной казни. Приказ привели в исполнение в 1937 году в Бутово. К лику святых этот подвижник веры был зачислен Архиерейским собором в 2000 году.

В своей проповеди о жизненном подвиге священномученика Иоанна благочинный протоиерей Роман рассказал о тяжелой судьбе Бутовских новомучеников.

После этого крестный ход отправился в Никольский храм села Хащеватое, где также состоялся молебен, а затем верующие пошли молитвенным шествие по маршруту: с. Таужное - Осиповка - Благовещенское - Голованевск - Клиново.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кировоградская область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.