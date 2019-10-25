Войти | Зарегистрироваться
15:45

пятница,
25 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Слуг народа" массово поведут на закрытый полиграф

25.10.2019 / 15:15
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все их нардепы из финансового комитета Верховной Рады на следующей неделе пойдут на массовое прохождение полиграфа в одно из специализированных ведомств.

 

Об этом он сказал в четверг, 24 октября, журналистам.

"Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить... Люди идут сейчас (на полиграф - ред.) как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти. Я думаю, это будет в понедельник-вторник. В понедельник скорее всего, потому что во вторник уже пленарный день", - сказал он.

"Это должно быть уже закрытое. В НАБУ точно нам не дадут вас всех (журналистов - ред.) и транслировать", - добавил Арахамия.

Напомним, 23-24 октября несколько "слуг народа" по своей инициативе прошли проверку на полиграфе по подкупов в комитете Рады.

11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.

В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.

Источник 

полиграф, Арахамия, Слуги народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.