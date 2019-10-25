Украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют УПЦ и Митрополиту Онуфрию

Украинцы в соцсетях рассказали, что больше всего доверяют Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук пользователи объяснили, почему они доверяют Митрополиту Онуфрию.

Елена Гончарова написала, что доверяет «Богу и Матери-Церкви. Сейчас такое время, что пастыри должны немного больше внимания уделять своей пастве, разъяснять, наставлять. Без них никак, но сейчас очень мало истинных пастырей. Но не будем отчаиваться, Господь своих не оставит. И не надо бояться, яко с нами Бог».

«Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Единственный архипастырь, который реально переживает за свою паству. Многая и благая лета, ваше Блаженство. Испола эти деспота! А кому доверять как ни Блаженнейшему? Кто нас овец стада Христова защитит?», - отметил Сергей Седов.

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий очень мудрый и выдержанный руководитель», - подчеркнула Елена Червонопиская.

Ксения Тычинская написала, что доверяет «Церкви, как Богочеловеческому организму, телу Христову. Ее представителям стараюсь доверять, понимая, что мы все заражены грехом и стоит быть осмотрительным».

Мария Севастьянова доверяет Церкви «потому что Глава ее - Христос. У нас, Слава Богу, в эти времена - верные Богу пастыри, это видно по их делам. Многая лета всем нашим светильникам, которые ведут нас из тьмы к Свету».

Также в социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи рассказали, кому они доверяют.

«Я учусь доверять Господу нашему, Иисусу Христу. И организации, которую Он основал» (Написал пользователь под именем fedorchenko6545).

«Доверяю УПЦ и ее представителям», - отметил пользователь ivoitenko.

«Доверяю нашей Украинской Православной Церкви, которую возглавляет его Блаженство Митрополит Онуфрий, который живет по Евангелию и идет путем Спасителя», - написал пользователь соцсети под именем u_ludmila_v.

Пользователь grisha9139 доверят «УПЦ - в лице настоятеля нашего храма, батюшкам нашего благочиния, владыке Елисею, владыке Гедеону, Предстоятелю Блаженному Онуфрию».

«Я полностью доверяю УПЦ, которую возглавляет его Блаженство Митрополит Онуфрий», - подчеркнул tarasnikolaevich9.

Как сообщалось, больше половины украинцев – 56 % – доверяют Церкви. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Оценка ситуации в стране» социологической группы «Рейтинг», опубликованные 24 октября.