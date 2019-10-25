Шоу не будет: Арахамия говорит, что свидетеля взяток не пускают на ТВ

Об этом шла речь на брифинге Арахамии перед прохождением детектора лжи 24 октября

Прямая речь: "К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы. Говорят, что есть две угрозы.

Первое – это утечка данных, которые могут следственный процесс как-то нарушить.

Во-вторых, учитывая количество денег в этой всей схеме – очень много, где 20 миллионов долларов в год в течение последних 5 лет, где-то кто-то заработал где-то 100 миллионов долларов – есть потенциальные угрозы самому депутату и его членам семьи".

Арахамия не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ. Но отметил, что очень хотел, чтобы этот человек пришел и в СМИ все сказал.

Он также добавил, что к этому нардепу "пришли и дали в руки законопроект, говорят: надо зарегистрировать".

Напомним: ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.

В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.

Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.

Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.

Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.

Также в прямом эфире проходила полиграф нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Эксперт разговаривала с ней только 40 мин и сразу смогла озвучить заключение.

В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

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