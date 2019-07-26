Войти | Зарегистрироваться
12:38

пятница,
26 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский предупредил «слуг народа», что их могут выгнать

26.07.2019 / 11:47
Президент Владимир Зеленский 25 июля в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа".

Встреча будущих народных депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским состоялась 25 июля в Офисе главы государства и длилась около часа.

Об этом сообщают источник, который присутствовал на встрече.

Он рассказал, что на встрече, кроме Зеленского, были также глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

Источник отметил, что это была мотивационная встреча-знакомство, которое длилась около часа.

"Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза", - рассказал собеседник УП.

"И наконец Зеленский добавил, что мы все пришли менять страну. "Если у кого-то другая цель - можете составлять мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал источник президента.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", никакие кадровые вопросы на встрече не поднимались.

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, сегодня этих решений нет. Их должны принять в течение ближайших недель. Об этом разговоров вообще не было", - цитирует агентство кандидата в нардепы по списку "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

Кроме того сообщается, что другой кандидат в народные депутаты - гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не затрагивались.

"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.

Источник

 

депутаты, Зеленский, Слуга народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июля
25 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.