«Руський слід» 210 округу: «підопічна» Сергія Коровченка голова ОВК Оксана Соколовська є агентом Кремля

Увага чи не всієї України нині прикута до 210 округу Чернігівщини. Через масові порушення і фальсифікацію голосів з боку одіозного претендента Сергія Коровченка процес перейшов у судову площину. Окрім того, в Прилуках та Чернігові обурені люди вийшли на мітинги проти фальсифікації виборів.

Більше того, шалене беззаконня спонукало чотирьох інших кандидатів у народні депутати по 210 округу виступити із спільною вимогою – чесно і прозоро перерахувати голоси.

Самовисуванець Борис Приходько, а також представники «Слуги народу» Дмитро Пахомов, «Європейської Солідарності» Василь Малик та «Сили і честі» Віталій Лічман наголосили, що «першість» Коровченка здобута через фальсифікації та масові порушення закону.

Водночас сам Коровченко, вочевидь, перелякався перерахунку, так само, як і підконтрольна йому голова ОВК Оксана Соколовська. І ситуація зайшла у клінч. До речі, вельми цікавою виглядає персона згаданої Соколовської. Адже ця жінка, як виявилося, свого часу виступала добровільною захисницею російського ГРУшника Єрофєєва.

Мова йде про одного із двох кремлівських спецназівців, які приїхали в Україну убивати українців. Нагадаємо, що цей потворний росіянин зайшов до нас зі зброєю і був взятий у полон одразу після того, як застрелив українського воїна Вадима Пугачова. Усі нормальні адвокати відмовилися захищати путінського найманця. І лише Соколовська вважала за честь стати представником інтересів Єрофєєва.

А вся справа у тому, що Соколовська є відомою сепаратисткою і ватницею. Вона не приховує захоплення Кремлем і особисто Путіним. Більше того, вона на своїй сторінці у Facebook публічно хизується забороненою в Україні георгіївською або колорадською стрічкою.

Парадокс полягає у тому, що людина, яка вже порушила закон висолопивши на фото «колорадку», поставлена державою захищати вимоги закону. Вочевидь, її поставили на цю посаду ті ж, хто дозволив балотуватися сепаратисту Коровченку, тобто – російські куратори. Через це Соколовська і Коровченко демонструють цинічну зневагу до права і моралі на території 210 округу. Свідченням цього є масові порушення на дільницях та фальсифікації.

Окрім того, за Соколовською проглядають ще більш небезпечні прояви. Вона є вкрай агресивною і небезпечною для суспільства особою. Відомо, що у липні 2014-го вона намагалася убити свого співмешканця Михайла Крамаренка. Кухонним ножем вона завдала йому важкі тілесні ушкодження, намагаючись відтяти чоловічий орган. Того ледве врятували. За даним фактом відкрито кримінальне провадження (за ч. 1, ст. 121 КК України).

Але Соколовська вже пізніше влаштувала пекло Крамаренку: вкрала у нього гроші і закордонний паспорт. Обидва злочини, до речі, внесено до ЄРДР.

Також Соколовська у правоохоронній базі злочинів проходить як хуліганка та особа, що неодноразово вчиняла злісну непокору працівникам поліції. Свіжий інцидент – 2 травня 2019 року відносно Соколовської О.В. складено адміністративний протокол № 177640 за ст. 185 КУпАП (злісна непокора працівникам поліції).

І наостанок кілька слів про «шефа» пані Соколовської – кандидата Сергія Коровченка. Виявляється, цей персонаж також нерівно дихає в бік Путіна і має прізвисько «сепаратист». А, окрім того, він знеславився так званою віслючою аферою, коли привіз на Чернігівщину палестинську ослятину, з якої насушив бастурми і продав її людям під виглядом яловичини.

За часів Януковича Коровченко був міністром юстиції АР Крим і допомагав «зеленим чоловічкам» Путіна захоплювати півострів.

Сьогодні ця парочка сепарів намагається розтовкти закон на Чернігівщині. До Верховної Ради рветься сепаратист і агент Кремля, якого прикриває з тилу подільниця. Є надзвичайно великий ризик, що Коровченка відправили на Чернігівщину, аби у час-Ч очолити тут так звану Чернігівську народну республіку. Адже він має належний кримський досвід сепаратизму. Нині ця гоп-команда чинить беззаконня і гвалт, адже вона має отримати свого представника у парламенті. Чи встоїть ЦВК, громада і правоохоронна система перед цим тиском?