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Православной Церкви Украины не разрешили служить в Софии Киевской в День Крещения Руси

26.07.2019 / 10:47
Православной Церкви Украины не разрешили служить в Софии Киевской в День Крещения Руси
София Киевская Источник: Вести
Дирекция Национального заповедника «София Киевская» утверждает: служение невозможно из-за большого наплыва верующих, что пагубно скажется на жемчужине мирового наследия

Православной Церкви Украины не разрешили служить в День Крещения Руси внутри храмов Софии Киевской.

Как сообщают «Вести», об этом рассказал источник в УПЦ Киевского патриархата, добавляя, что причина - в нежелании властей (включая чиновников Минкульта) поддерживать ПЦУ, «проект Петра Порошенко».

В то же время, дирекция Национального заповедника «София Киевская» утверждает: служение невозможно из-за большого наплыва верующих, что пагубно скажется на жемчужине мирового наследия.

Собеседник в УПЦ КП, не признающей свою ликвидацию, заявил, что в ПЦУ, с которой у КП уже несколько месяцев кряду длится конфликт, хотели провести торжественное богослужение внутри Софии Киевской на День Крещения Руси.

«Они подавали (прошение в Минкультуры, - ред.), но им отказано. По официальной версии из-за чересчур большого количества верующих, которые могут прийти. В храмах там - музейные, исторические ценности, фрески, которые могут испортиться, - говорит собеседник.- Но на самом деле их не пускают, потому что не хотят поддерживать проект Порошенко».

На официальном сайте ПЦУ обозначен план мероприятий в День Крещения Руси с призывом «присоединяться к празднованиям, Божественной литургии и торжественному крестному ходу". Отмечается, что богослужение начнется в 8:30 утра "в давней святыне украинского народа - храме святой Софии Киевской». Следом состоится крестный ход к памятнику князю Владимиру. Из этого сообщения следует, что молебен внутри храма все-таки будет.

«Мы знаем, что принято решение пустить ПЦУ служить в Софии - но просто на улице, под открытым небом, - утверждает наш источник. - Это сделают, чтобы не делать момент с неприятием ПЦУ новой властью слишком явным».

«Вести» обратились за комментарием к гендиректору Национального заповедника "София Киевская" Неле Куковальской. По ее словам, о прошении ПЦУ к Минкультуры о проведении служения или молебна внутри собора ей неизвестно, да и служение внутри Софийского Собора невозможно.

«Я бы им не разрешила: этого не допускают нормы сохранения памятника, ведь служба предусматривает присутствие большого количества людей, а Собор может вместить не более 120 человек единовременно - вместе с хором, клиром и верующими. А они (ПЦУ, - ред.) приглашают больше, - сказала Куковальская. - Мы даже на территории ограничиваем присутствие верующих - чтобы София не страдала: тысячелетний храм должен сохраняться в особенных условиях».

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, София Киевская
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