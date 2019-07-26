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Первые месяцы работы новой Рады будут очень насыщенными, отпуска никому "не светят"

26.07.2019 / 12:28
Пятый номер избирательного списка "Слуги народа" Галина Янченко отмечает, что на встрече с Владимиром Зеленским будущих депутатов от политсилы нацелили на ответственную и интенсивную работу с первых дней деятельности новоизбранного парламента.

"На встрече с президентом говорили о том, что мы получили большое доверие, а большое доверие порождает большую ответственность. Поэтому нам нужно работать, отпуска, скорее всего, нам особо не светят", - сказала она, комментируя встречу будущих депутатов "Слуги народа" с Зеленским в четверг, 25 июля, в Киеве.

Янченко указала, что первые месяцы работы нового парламента будут очень сложными и насыщенными.

"Все должны быть на месте, в своих комитетах, на пленарных заседаниях", - отметила она.

Янченко сообщила, что в настоящее время продолжается наработка пакетов законов, которые необходимо будет принять в первые месяцы работы Верховной Рады нового созыва.

"Теперь всё, что будут говорить о власти, будут говорить о нас. Поэтому максимальная ответственность, не может быть никаких коррупционных проявлений", - подчеркнула она.

В свою очередь третий номер списка партии Ирина Венедиктова указала, что основным лейтмотивом встречи было определение ключевой цели работы будущих народных депутатов. "Нужно служить своему государству. Это был основной месседж встречи", - отметила она.

При этом, по ее словам, вопросы будущего главы парламентской фракции, председателя Верховной Рады на встрече с президентом не обсуждались.

Источник 

Рада, Зеленский, Янченко, дупутаты
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