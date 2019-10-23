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У Зеленского требуют, чтобы депутаты из комитета Дубинского прошли проверку на детекторе лжи

23.10.2019 / 10:23
Руководство Офиса президента и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

 

Об этом сообщают информированные источники в "Слуге народа", пост экс-вице-премьера Павла Розенко и пост нардепа СН Александра Дубинского в Facebook

По словам источников, руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с таким требованием к нему звонил президент.

Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Прямая речь Розенко: "Какая интрига! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от партии Слуга народа. Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)".

Ранее о том, что Офис президента настаивает на прохождении полиграфа "слугами народа" с финансового комитета, писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Рады Дубинский.

По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосование членов комитета, "где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "Площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".

Дубинский добавил, что готов пройти детектор лжи относительно того, получал ли он деньги за голосование. Он также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету.

Вместе с тем, по его слова, детектор лжи должны пройти и сотрудники ОПУ и депутаты-авторы "скандальных законопроектов". Таких сомнительных проектов законов Дубинский насчитал 8 и опубликовал их в соцсети вместе с перечнем их авторов.

Напомним: специфика работы президента Владимира Зеленского и его команды со своим монобольшинством в Раде получила в народе определение – "зеленый принтер".

За первые недели работы нового парламента "Слуга народа" проголосовала ряд законов, спущенных с Банковой, многих из которых депутаты даже не видели.

Заседания комитетов проходили в коротких перерывах между работой в зале заседаний ВР.
9 сентября Верховная Рада решила работать в сессионном режиме 2 недели подряд.
Позже первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что "турборежим" Рады скоро закончится.

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детектор лжи, депутаты, Зеленский, Дубинский
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