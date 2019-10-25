Нардеп Василевская-Смаглюк прошла детектор лжи – результат: взятки предлагали

Глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова 24 октября сообщила, что, согласно предварительным данным теста на полиграфе, народный депутат (фракция "Слуга народа"), член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк не получала никаких взяток, но знает о подобных предложениях другим людям.

"Сейчас я с чистым сердцем могу сказать, что обследуемая ничего от нас не скрывает, никаких денег она не брала ни разу за решение вопросов. Единственное, что она немного скрывает информацию о том, что подобные (это зафиксировано) предложения были, возможно, не непосредственно к ней, так как там реакция носит больше ассоциативный характер. Однако нашей обследуемой известно о том, что были соответствующие предложения. И она скрывает от нас также, что имеет подозрения, кто мог соблазниться, хотя устно отрицает", - рассказала Половникова журналистам после теста Василевской-Смаглюк.

По словам эксперта, по предварительным результатам можно сказать, что "в данном скандале, в данном преступлении мы нашу обследуемую имеем право не подозревать".

Половникова также объяснила, что детальные результаты в письменном виде требуют пересмотра и времени, поэтому могут быть готовы позже.

"Безусловно, что любой специалист (…) может сразу, в процессе тестирования, видеть определенные результаты. Мы называем их сырыми баллами", - добавила она.

Эксперт пояснила, что одни и те же вопросы задавались неоднократно в разных интерпретациях для того, чтобы максимально повысить достоверность полученных результатов.

В свою очередь, Василевская-Смаглюк после прохождения теста на полиграфе сообщила, что еще два нардепа дали согласие на эту процедуру.

"На исследование я пригласила всех членов нашего комитета, финансового, объявление неоднократно публиковала в чате комитета. В настоящее время только два человека согласились вместе со мной пройти это психофизиологическое тестирование – это народный депутат Марусяк (глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк от фракции "Слуга народа" – ред.), а также еще один депутат, которая в дороге и говорит, что не успевает на опрос", - рассказала Василевская-Смаглюк после тестирования.

Позже она сообщила, что второй депутат - Анна Колесник.

Отвечая на вопрос журналистов, почему она остановила свой выбор именно на этом специалисте-полиграфологе, Василевская-Смаглюк сказала: "Я решила не откладывать этот вопрос в долгий ящик, мне надо как можно быстрее расставить все точки над "i". Я посоветовалась со своим мужем, у которого есть опыт работы в правоохранительных органах. Жаннетта Юрьевна не одно убийство раскрывала, и я думаю, что с вопросом коррупции она легко справится".

Депутат также отметила, что ее тестирование на полиграфе оплатит супруг: "Это платная услуга, и он за нее заплатит в соответствии с договором".

Нардеп сказала, что пока не знает, согласится ли пройти еще раз тестирование на полиграфе вместе со всеми членами комитета.

"Я задавала себе этот вопрос. В данный момент у меня нет на него ответа. Мне кажется, что 40 минут того стыда, который я почувствовала сейчас, полностью достаточно, чтобы Жаннетта Юрьевна дала официальный ответ", - добавила Василевская-Смаглюк.

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