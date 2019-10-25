Депутат & детектор лжи – такого шоу еще мы не видели

Из Верховной Рады поступают, что называется, очень горячие новости. Самая громкая, пожалуй: 23 октября Специальная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство: расследуется возможное получение взятки одиннадцатью народными депутатами от фракции "Слуга народа", членами парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые не проголосовали за один из важных антикоррупционных законопроектов властной команды. Ситуация настолько возмутила президента, что тот дал указание провести немедленную проверку депутатов своей фракции на полиграфе. Владимир Зеленский пообещал - из самого Токио, где присутствовал при интронизации нового императора, - что в случае подтверждения их "неискренности", депутаты лишатся мандатов.

«Полиграфисты» начали свою процедуру вечером того же дня и заинтересованные лица ждали скорую развязку. Однако 23 октября на детекторе лжи отдувался лишь один из главных фигурантов скандала - Александр Дубинский. Для остальных, в частности, Давида Арахамии - главы фракции «СН» и главного оппонента Дубинского - были «еще не готовы вопросы». Попутно выяснилось, что процедура проводится не по правилам: суд ее не назначал, а следовательно - никакого процессуального значения она не будет иметь... Зачем было ее проводить в таком темпе? Ответ, к сожалению, здесь может быть только один: чтобы «народу показать» - для пиара то есть. Впрочем, как воспримет это народ - большой еще вопрос. Ведь народу «нужен результат».

Чудеса первых дней, когда новая Рада уверенно набирала рейтинговые баллы, принимая законы, которые ее предшественницы «мариновали» годами и десятилетиями, например, ту же «депутатскую неприкосновенность» - как-то очень быстро остались позади. И тут-то и оказалось, что новый депутатский корпус, возможно, и нов на 80%, но вполне способен на прискорбные «подвиги» предыдущих созывов украинского парламента. Ничто не делит и не ссорит политиков так эффективно, как деньги и интересы. И эта аксиома сразу поставила под вопрос жизнеспособность самого большого парламентского достижения новой власти: монобольшинства. Абсолютная власть, как и предупреждали эксперты, повлекла и абсолютную ответственность, и это сразу отразилось на фракции «Слуга народа», которая только на бумаге и в фантазиях выглядела монолитом. С наибольшей фракцией в истории украинского парламента, ныне состоящей из 254 народных депутатов, происходят прогнозируемые процессы - очевидное выделение определенных групп. Нет, о расколе еще речь не идет, но линии возможных разломов уже нарисовались, их видно невооруженным глазом.

Шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина подтверждает, что сегодня фракция «Слуги народа» - уже далеко не монолит. По ее словам, "конституционных" трех сотен голосов нет, и в этом созыве уже не будет. "Даже простого большинства в 226 «за» своими силами им не собрать. Разве с помощью Коломойского, который контролирует - по разным оценкам - от 30 до 40 депутатов", - считает журналистка.

Скандал мандатом поганяет

Судя по настроениям и обсуждениям в кулуарах Верховной Рады, отдельные депутаты правящей партии начинают "свою игру", бойкотируя инициативы президента, который, по сути, привел их в Раду. В результате в информационное поле выплеснулись громкие публичные скандалы, что отнюдь не добавляют парламенту ни уважения, ни доверия среди избирателей.

Налаженная с первых дней система работы Рады в режиме «бешеного конвейера», начала системно "сбоить".

По информации ЕП, многие депутаты недовольны тем, как решаются ключевые вопросы в Верховной Раде. Об этом свидетельствуют как минимум несколько последних событий: взрывоопасная история урегулирования деятельности ФЛП, "акцизные новеллы", из-за которых табачные компании бегут из страны. скандал с проталкиванием сомнительного земельного законопроекта...

Ну, а «победа» оценочных "площадок" Антона Яценко, из-за который 11 нардепов обвиняют во взятках - это вообще классика украинской власти. Скандал разразился 18 октября, когда нардепы на заседании Комитета по налоговой политике проголосовали "против" вынесения на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, ликвидирующего "схему" с посредниками на рынке оценки недвижимости. (Напомним, все продавцы и покупатели недвижимости обязаны сверять цены с электронной базой Фонда государственного имущества, при этом процесс внесения отчета об оценке в единую центральную базу данных ведется через конкретных частных посредников. - Авт.). Скандальное голосование комитета вынесло «на поверхность» то, чего уже нельзя было скрыть, - конфликт в президентской фракции «Слуга народа». С тех пор обе группы воюют друг с другом, публично обливая оппонентов грязью. Из всего видно, что вечером 23-го в властной фракции были попытки, по крайней мере, вывести скандал из публичной сферы. Но тут нужно согласование слишком больших интересов, и поэтому то, что вечером Давид Арахамия перед телекамерами слегка «приобнимал» Дубинского, - ни о чем не говорит.

Президент требует полной проверки фактов. "Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!» Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - это вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других ", – написал в своем обращении Владимир Зеленский.

Да если б то дело было только в деньгах Яценко и склоках "подковерных" групп влияния. Ко всему этому - добавились принципы. На днях Евгений Шевченко, народный депутат от "Слуги народа", нашел для себя возможным принять участие в пропагандистской передаче на российском "Первом канале". В режиме видеосвязи депутат рассказал, что это плохие украинские националисты, оказывается, организовали акции 14 октября, в День защитника Отечества. Как сообщил господин Шевченко на своей странице в Facebook, решение участвовать в телешоу "далось ему нелегко", а целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и власти Украины по созданию и выполнению всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях". Позже, после шквала возмущения и негативных отзывов украинских пользователей соцсетей, и от коллег по фракции, Евгений Шевченко свой пост удалил. Но скрин-шоты его информационной "спецоперации", традиционно сыгравшей на руку Кремля, остались. Возник и логичный вопрос: а как, собственно, люди с таким мышлением, пониманием украинских проблем и уровнем аргументации - вообще попали в Верховную Раду? И сколько их там еще есть, без учета ОПЗЖ, фракции Медведчука-Рабиновича?

Какой будет жизнь после политического «медового месяца»?

Уходят в прошлое те несколько месяцев, когда украинцы поражали социологов уровнем своей уверенности в том, что ситуация в парламенте, и в стране в целом, развивается в правильном направлении. "Завершение «медового месяца» общества с новой властью (...) я зафиксировал еще полтора месяца назад, и социологи это подтвердили", – гооврит политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

По его словам, сейчас только 45% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При том, что в сентябре 2019-го так считали 57%. Падение за месяц составило 12%, то есть за один месяц каждый пятый сторонник курса новой власти разочаровался в ее действиях. Перейдя в лагерь тех, кто уверен: ситуация в стране развивается неправильно (сейчас 29%, а в сентябре - 17%).

Политолог считает, что в усилиях офиса Зеленского по спасению рейтинга новой власти есть безусловный позитив для страны, потому что в условиях войны и системной подрывной деятельности России одномоментный взрыв рейтинга действующей власти, привел бы к непредсказуемым и опасным последствиям. Лучше, чтобы воздух из этого «шара» выходил постепенно, - говорит Миселюк и продолжает: - Чтобы понять, как долго и какими темпами будет происходить это «усыхание», нужно в перспективе получить ответ на самый важный вопрос: насколько Зеленский и люди, пришедшие с ним к власти, способны понять природу того, что происходит и насколько адекватными и эффективными антикризисными менеджерами они окажутся".

Собственно, теперь и начинается для новой власти основная работа - и с экономикой, и с дипломатией, и с обществом, а еще - в собственной среде.

Марина Нечипоренко, Киев

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