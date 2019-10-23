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"Слуга народа" перед полиграфом зовет "на ковер" членов комитета Дубинского

23.10.2019 / 10:54
Руководство партии "Слуга народа" перед возможной проверкой нардепов на детекторе лжи, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук в комментарии УП, а также телеграмм канал экс-нардепа Сергея Лещенко, пост председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от СН Даниила Гетманцева в Facebook

Прямая речь Кравчук: "В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от "Слуги народа", чтобы каждый мог представить свою позицию.

Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами относительно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации".

В свою очередь экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что в "Слуге народа" назревает большой разбор полетов из-за подозрения, что 11 нардепов (или, по крайней мере, часть из них), которые на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем (так называемых площадок нардепа Антона Яценко), могли получить за это взятки по 30 тысяч долларов.

По данным Лещенко, "на сторону схематоза нардепа Антона Яценко" (схема "площадок-прокладок", которые "паразитировали" на государственной "оценочной" базе ФГИУ, – ред.) стали 11 "слуг народа":

Ирина Аллахвердиева,
Ольга Василевская-Смаглюк,
Дарья Володина,
Юлия Диденко,
Александр Дубинский,
Виктория Кинзбурская,
Алексей Ковалев,
Анна Колесник,
Алексей Леонов,
Анастасия Ляшенко,
Евгений Петруняк.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от СН Данил Гетманцев ранее в Facebook сообщил, что голосование на комитете относительно законопроекта 2047-д провалили, потому что "слуги народа" дали только 5 голосов.

Он назвал такое решение "ошибкой, которую трудно объяснить", и отметил, что фракция "проходит испытания, которые не каждому депутату под силу".

Вместе с тем Геманцев выразил уверенность, что фракция сделает выводы и исправит ошибки. Он также добавил, что сейчас нет повода для разочарования во всей фракции СН.

Напомним: руководство Офиса президента и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Специфика работы президента Владимира Зеленского и его команды со своим монобольшинством в Раде получила в народе определение – "зеленый принтер".

За первые недели работы нового парламента "Слуга народа" проголосовала ряд законов, спущенных с Банковой, многих из которых депутаты даже не видели.

Заседания комитетов проходили в коротких перерывах между работой в зале заседаний ВР.
9 сентября Верховная Рада решила работать в сессионном режиме 2 недели подряд.

Позже первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что "турборежим" Рады скоро закончится.

Источник 

детектор лжи, депутаты, Слуга народа, Дубинский
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