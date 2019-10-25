Полиграфолог сказал, что “зацепило” Арахамию на детекторе

Об этом свидетельствует онлайн-исследования Арахамия на детекторе лжи 24 октября

Полиграфолог Виталий Опанасенко: "Единственное, что его задело – идеологический вопрос, когда я спросил: Принимали ли вы деньги от представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь"?

Это политический нонсенс, чтобы это имело место быть, поэтому это очевидно ложно-положительная реакция, которая случилась уже при повторе теста, а в первом опросе этот вопрос Давид пропустил мимо ушей".

Прямая речь Арахамия: "Я представил себе Медведчука, который дает мне деньги". (смеется)

По словам полиграфолога, Арахамия в ходе опроса был более спокойным, чем его однопартиец Александр Дубинский. Также он добавил, что официальные результаты исследования будут позже.

Исследование проводилось на русском языке.

Арахамия пояснил, что "ОПЗЖ" оппоненты "Слуги народа" на предстоящих местных выборах.

Напомним: сейчас нардепы "Слуги народа" проходят полиграф по желанию и за свой счет, однако "слуги" должны пройти еще один детектор лжи. Готовы провести исследования с нардепами полиграфологи НАБУ, СБУ и МВД.

По словам главы фракции, он заплатил за опрос на детекторе лжи 2000 гривен собственных средств.

В среду, 23 октября, и четверг, 24 октября, несколько "слуг народа" по своей инициативе прошли проверку на полиграфе по подкупов в комитете Рады.

11 депутатов, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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