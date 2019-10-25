Войти | Зарегистрироваться
09:36

пятница,
25 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Полиграфолог сказал, что “зацепило” Арахамию на детекторе

25.10.2019 / 09:01
Полиграфолог сказал, что “зацепило” Арахамию на детекторе
Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия при прохождении полиграфа задел лишь вопрос о партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствует онлайн-исследования Арахамия на детекторе лжи 24 октября

Полиграфолог Виталий Опанасенко: "Единственное, что его задело – идеологический вопрос, когда я спросил: Принимали ли вы деньги от представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь"?

Это политический нонсенс, чтобы это имело место быть, поэтому это очевидно ложно-положительная реакция, которая случилась уже при повторе теста, а в первом опросе этот вопрос Давид пропустил мимо ушей".

Прямая речь Арахамия: "Я представил себе Медведчука, который дает мне деньги". (смеется)

По словам полиграфолога, Арахамия в ходе опроса был более спокойным, чем его однопартиец Александр Дубинский. Также он добавил, что официальные результаты исследования будут позже.

Исследование проводилось на русском языке.

Арахамия пояснил, что "ОПЗЖ" оппоненты "Слуги народа" на предстоящих местных выборах.

Напомним: сейчас нардепы "Слуги народа" проходят полиграф по желанию и за свой счет, однако "слуги" должны пройти еще один детектор лжи. Готовы провести исследования с нардепами полиграфологи НАБУ, СБУ и МВД.

По словам главы фракции, он заплатил за опрос на детекторе лжи 2000 гривен собственных средств.

В среду, 23 октября, и четверг, 24 октября, несколько "слуг народа" по своей инициативе прошли проверку на полиграфе по подкупов в комитете Рады.

11 депутатов, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Источник 

детектор лжи, ВР, Слуга народа, Арахамия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 октября
24 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.