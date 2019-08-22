Арахамия ожидает решения о своем назначении главой фракции "Слуга народа" 28 августа

"Рекомендация уже сделана. Это будет решено на нашем партийном собрании… 28-го, кажется, у нас будет предварительное собрание перед тем, как мы будем голосовать", - сказал он журналистам в среду, 21 августа, в Киеве, отвечая на вопрос о его возможном назначении на должность главы фракции "Слуга народа".

Арахамия также анонсировал "очень интересные" решения на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.

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