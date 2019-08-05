"Слуга народа" определилась с главой фракции, его замами и кандидатурами на руководителей комитетов Рады

"Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады – Стефанчука, на должность главы фракции – Давида Арахамию", - сказал будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан в интервью телеканалу "Наш".

Арахамия был четвертым в списках партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.Четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции "Слуги народа в Верховной Раде, будущие депутаты от партии также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили также в пресс-службы "Слуги народа".

Во фракции будут также 15 заместителей главы.

В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.

В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.

Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.

Источник