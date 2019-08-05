Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал, что делать, чтобы человеку не вредили темные силы

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал жить по заповедям Божьим, в творении добрых дел и смирении, и не забывать, что мы — «лишь орудие в руках Божьих, как скальпель в руках врача, как кисть в руках художника».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом он сказал во время проповеди.

Рассказывая о смысле Евангельского чтения об исцелении Господом двух слепцов и немого человека, который был бесноватый (Мф. 9: 27-33), Предстоятель рассказал, какие именно уроки мы должны извлечь для себя из этой истории.

По словам Блаженнейшего владыки, первый урок, который дает нам Господь через эту священную историю, — жить по заповедям, делая добро. «Господь дает человеку жизнь, чтобы он прожил ее на земле так, чтобы уподобиться Богу. Когда человек проводит жизнь на земле в делании добрых дел, то уподобляется своему Творцу, и в этом высшее блаженство для человека — жить, делая добро», — отметил владыка.

Второй Евангельский урок, как заметил Его Блаженство, — жить в смирении.

«Господь показывает, какой бы человек не был праведный, богоугодный, святой, непорочный, но если Бог сделает через него добро, то он должен уйти в тень и не мешать облагодетельствованному человеку увидеть своего настоящего Благодетеля Бога, — отметил он. — Господь напоминает, что каждый из нас — лишь орудие в руках Божьих. Мы — как скальпель в руках доктора, как кисть в руках художника, как ложка того, кто кормит голодного».

Третий урок Господа, по словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, — напоминание нам о том важной, но невидимой стороне духовной жизни, где ведется постоянная жестокая борьба человека с темными духами.

«Когда человек живет по Божьим заповедям, то Бог хранит такого человека, и темные силы к нему не прикасаются. Человек должен украшать свою жизнь добрыми делами, смирением. Если человек сделал добро, то ему хочется услышать, какой он хороший, но нужно отойти в сторону. Тогда благодать Божия будет покрывать нас, утешать в скорби, трудностях земной жизни, и в вечной жизни даст нам великий дар спасения во Христе Иисусе Господе нашем», — резюмировал Предстоятель.