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Арахамия: имя нового премьера станет известно 29 августа

22.08.2019 / 12:28
Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в ВР 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду, 21 августа, в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется - ред.) – 100%".

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".

Источник

парламент, премьер, Арахамия
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