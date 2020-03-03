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Арахамия считает, что Гончарук останется на посту

03.03.2020 / 10:46
Глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что Алексей Гончарук останется в должности премьер-министра Украины.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Источник 

премьер, Гончарук, Арахамия
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